Борис Елкин поблагодарил музейных сотрудников за сохранение связи времён

11:15, 18 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поблагодарил музейных сотрудников за сохранение связи времён.

«Сегодня мы отмечаем Международный день музеев – особенный праздник для всех, кто ценит богатейшее историко-культурное наследие», – написал глава города.

Он подчеркнул, что музеи выполняют важную миссию сохранения исторической памяти и формирования культурной среды Пскова. «Сокровища нашей истории хранятся не только в официальных музейных залах, но и в тех местах, которые мы ежедневно посещаем. В школах и на предприятиях также бережно хранятся уникальные коллекции, каждая из которых представляет свою неповторимую главу в летописи Пскова», – отметил Борис Елкин.



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин







«От всей души благодарю музейных работников, педагогов, краеведов и всех энтузиастов, чей труд позволяет нам сохранять связь времён и передавать бесценное наследие будущим поколениям. Ваша работа поистине неоценима!» – заключил глава Пскова.