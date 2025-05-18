Звёзды российского баскетбола проводят мастер-класс в Великих Луках

15:04, 18 мая 2025, ПАИ

18 мая на базе учебно-спортивного комплекса ВЛГАФК проходит мастер-класс в рамках международного проекта Her World, Her Rules («Её мир, её правила»), направленный на популяризацию женского баскетбола среди подрастающего поколения. Об этом сообщает администрация города.

Проект, реализуемый под эгидой «ФИБА Европа» в сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола, входит в стратегическое направление «Женщины в баскетболе».

Мастер-класс проводят звёзды отечественного баскетбола Наталья Меркулова и Наталья Водопьянова. Наталья Меркулова — специалист по физической подготовке, тренер международного уровня, призёр чемпионатов Европы и США. Наталья Водопьянова — заслуженный мастер спорта России, спортивный директор РФБ, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2004, 2008).

В мастер-классе также принимают участие тренеры спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», которые ассистируют приглашённым наставникам.

В завершение мероприятия участницы смогут пообщаться с титулованными баскетболистками, задать интересующие вопросы, получить автографы и сделать памятные фотографии.