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Спорт

Звёзды российского баскетбола проводят мастер-класс в Великих Луках

18 мая на базе учебно-спортивного комплекса ВЛГАФК проходит мастер-класс в рамках международного проекта Her World, Her Rules («Её мир, её правила»), направленный на популяризацию женского баскетбола среди подрастающего поколения. Об этом сообщает администрация города.

Проект, реализуемый под эгидой «ФИБА Европа» в сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола, входит в стратегическое направление «Женщины в баскетболе».

Фото из телеграм-канала администрации Великих Лук

Мастер-класс проводят звёзды отечественного баскетбола Наталья Меркулова и Наталья Водопьянова. Наталья Меркулова — специалист по физической подготовке, тренер международного уровня, призёр чемпионатов Европы и США. Наталья Водопьянова — заслуженный мастер спорта России, спортивный директор РФБ, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2004, 2008).

Фото из телеграм-канала администрации Великих Лук

В мастер-классе также принимают участие тренеры спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», которые ассистируют приглашённым наставникам.

В завершение мероприятия участницы смогут пообщаться с титулованными баскетболистками, задать интересующие вопросы, получить автографы и сделать памятные фотографии.

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