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Полиция Пскова приглашает на службу в роту охраны и конвоирования

Полиция Пскова приглашает на службу в роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В подразделении имеется несколько вакансий. На должность полицейского взвода подойдут мужчины от 18 до 50 лет без судимостей с образованием от среднего общего до высшего. Заработная плата – от 30 тысяч рублей.

На должность полицейского-водителя отделения также требуются мужчины от 18 до 50 лет без судимостей. Необходимо также наличие водительского удостоверения категории В с возможностью пройти обучение на категорию D. Уровень образования – от среднего общего до высшего. Заработная плата – от 30 тысяч рублей.

На должность полицейского-кинолога взвода могут претендовать мужчины и женщины от 18 до 50 лет без судимостей. Уровень образования – от среднего общего до высшего. Заработная плата от 33 тысяч рублей.

Сотруднику полиции предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 40 календарных дней и отпуск за вредные условия службы – 10 календарных дней. Льготное исчисление выслуги лет, предоставляющей право выхода на пенсию, – один год за полтора.

Сотрудник полиции, а также члены его семьи имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в ФКУЗ «МСЧ УМВД России по Псковской области» и курортно-санаторное лечение в ведомственных санаториях и домах отдыха. Имеется также возможность бесплатно получить высшее профессиональное образование в ведомственных учебных заведениях.

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