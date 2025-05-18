Около миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

21:41, 18 мая 2025, ПАИ

Около миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Пыталово, Великолукского и Себежского районов из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно версии следствия, жителям звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банков и других организаций. Они настойчиво убеждали собеседников, что необходимо срочно перевести сбережения на «безопасные счета», чтобы предотвратить несанкционированное оформление кредитов и списание средств. Другим гражданам незнакомцы обещали выигрыши и различные бонусы. Кроме того, мошенники, выдавая себя за знакомых, просили у пользователей одолжить деньги.

Пострадавшие обратились в полицию за помощью. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.