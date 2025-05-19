Кардиолог назвал скрытые признаки инфаркта

08:02, 19 мая 2025, ПАИ

Скрытые симптомы инфаркта назвала врач-кардиолог Оксана Михайлова, пишут «Известия».

По ее словам, существует пять форм атипичной клинической картины инфаркта миокарда. Среди них самой опасной считается безболевая (немая) форма.

Пациенты с этой формой чаще всего переносят инфаркт на ногах, списывая самочувствие на «сезонный грипп» или переутомление.

Для этой формы характерны резкая слабость, усталость, бледность кожи, потливость, чувство тревоги, незначительный дискомфорт в груди или дискомфорт в ушах или нижней челюсти. Чаще всего такая форма инфаркта встречается у страдающих от сахарного диабета и пожилых людей.

Даже при отсутствии классической боли за грудиной стоит насторожиться, если стали беспокоить немотивированная слабость, нехарактерная одышка, холодный пот, необъяснимая тошнота / рвота, развилось внезапное головокружение или обморок, отметила Оксана Михайлова.

При подозрении на инфаркт она порекомендовала сразу обращаться к врачу.