Кардиолог назвал скрытые признаки инфаркта
Скрытые симптомы инфаркта назвала врач-кардиолог Оксана Михайлова, пишут «Известия».
По ее словам, существует пять форм атипичной клинической картины инфаркта миокарда. Среди них самой опасной считается безболевая (немая) форма.
Пациенты с этой формой чаще всего переносят инфаркт на ногах, списывая самочувствие на «сезонный грипп» или переутомление.
Для этой формы характерны резкая слабость, усталость, бледность кожи, потливость, чувство тревоги, незначительный дискомфорт в груди или дискомфорт в ушах или нижней челюсти. Чаще всего такая форма инфаркта встречается у страдающих от сахарного диабета и пожилых людей.
Даже при отсутствии классической боли за грудиной стоит насторожиться, если стали беспокоить немотивированная слабость, нехарактерная одышка, холодный пот, необъяснимая тошнота / рвота, развилось внезапное головокружение или обморок, отметила Оксана Михайлова.
При подозрении на инфаркт она порекомендовала сразу обращаться к врачу.