Электронные студенческие билеты начнут использовать в России

08:23, 19 мая 2025, ПАИ

Правительство России поддержало законопроект о внедрении электронных студенческих билетов при условии доработки с учетом замечаний, пишет РИА Новости.

В январе в Госдуму был внесен законопроект о повсеместном внедрении электронного студенческого билета. При положительных промежуточных результатах эксперимента в ряде российских вузов такой билет будет доступен на «Госуслугах».

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – говорится в отзыве к законопроекту.

В частности, необходимо доработать, с помощью какой именно государственной информационной системы будет проходить формирование и передача сведений. Также нужно предусмотреть особенности использования электронных студбилетов для организаций, которые реализуют образовательные программы по отдельным направлениям и специальностям подготовки.