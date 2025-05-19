Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
Два человека погибли и семь пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 12 по 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Всего за неделю в Псковской области произошло шесть дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, в регионе пресекли 1 428 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 31 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.
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