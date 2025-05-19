Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

09:37, 19 мая 2025, ПАИ

Два человека погибли и семь пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 12 по 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло шесть дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 428 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 31 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.