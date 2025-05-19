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Спорт

Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6

Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6, игры которого прошли на стадионе «Машиностроитель». Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

  • Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Псковская «Стрела» стала чемпионом Псковской области по мини-футболу в формате 6x6
    Фото: Федерация футбола Псковской области

В турнире участвовали восемь команд из Пскова, Печор, Великих Лук, Пыталово, Острова и Дедовичей.

В полуфиналах «Стрела» выиграла у великолукского «Экспресса» – 5:1, а в псковском дерби «Металлист» взял верх над «Интером» – 2:1.

«Стрела» стала обладателем трофея, выиграв в финале у «Металлиста» – 3:1, а замкнул тройку «Интер», разгромивший великолучан – 11:3. Пьедестал получился псковским.

В индивидуальных номинациях лучшим вратарём признали Андрея Остренко из «Стрелы», лучшим защитником стал Давид Шаинидзе из «Металлиста», лучшим полузащитником признали Владислава Емельянова из «Интера», лучшим нападающим стал Кирилл Кислицин из «Экспресса», а статуэтку лучшего игрока турнира получил Владислав Орлов из «Стрелы».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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