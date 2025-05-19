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Общество

Скончалась тренер сборной Псковской области по зимнему плаванию Ирина Мордовцева

Тренер сборной Псковской области по зимнему плаванию Ирина Мордовцева умерла вчера, 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

Мордовцева подготовила несколько чемпионов России, сама являлась многократным призёром и победителем соревнований по плаванию. Также она была специалистом в сфере медицины, отличником службы в медицинской роте, мама шестерых детей, удостоенная медали ордена «Родительская слава».

Ранее стало известно, что у Ирины Мордовцевой диагностировали онкологию четвёртой стадии.

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