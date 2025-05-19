Сборная Псковской области по ушу завоевала 13 медалей на чемпионате и первенстве Ленинградской области

11:48, 19 мая 2025, ПАИ

Сборная Псковской области по ушу завоевала 13 медалей на чемпионате и первенстве Ленинградской области, которые прошли в Токсово 17 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алферова.



Фото: Псковская федерация ушу



Фото: Псковская федерация ушу



Фото: Псковская федерация ушу



Фото: Псковская федерация ушу



Фото: Псковская федерация ушу









Два золота и серебро выиграл Никита Евдокимов, золото и два серебра на счету Анны Сергеевой, два серебра и бронза у Мирослава Гаврилова. Также третьи места заняли Василиса Козырева, Виктория Синдеева и Роман Гаврилов.

«Поздравляем с наградами и значительным спортивным ростом», – отметили в Псковской федерации ушу.

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