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Спорт

Сборная Псковской области по ушу завоевала 13 медалей на чемпионате и первенстве Ленинградской области

Сборная Псковской области по ушу завоевала 13 медалей на чемпионате и первенстве Ленинградской области, которые прошли в Токсово 17 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алферова.

  • Сборная Псковской области по ушу завоевала 13 медалей на чемпионате и первенстве Ленинградской области
    Фото: Псковская федерация ушу
  • Сборная Псковской области по ушу завоевала 13 медалей на чемпионате и первенстве Ленинградской области
    Фото: Псковская федерация ушу
  • Сборная Псковской области по ушу завоевала 13 медалей на чемпионате и первенстве Ленинградской области
    Фото: Псковская федерация ушу
  • Сборная Псковской области по ушу завоевала 13 медалей на чемпионате и первенстве Ленинградской области
    Фото: Псковская федерация ушу
  • Сборная Псковской области по ушу завоевала 13 медалей на чемпионате и первенстве Ленинградской области
    Фото: Псковская федерация ушу

Два золота и серебро выиграл Никита Евдокимов, золото и два серебра на счету Анны Сергеевой, два серебра и бронза у Мирослава Гаврилова. Также третьи места заняли Василиса Козырева, Виктория Синдеева и Роман Гаврилов.

«Поздравляем с наградами и значительным спортивным ростом», – отметили в Псковской федерации ушу.

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