Праймериз «Единой России» стартовали в Псковской области

11:11, 19 мая 2025, ПАИ

Предварительное голосование «Единой России» стартовало в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе партии.

Предварительное голосование проходит в 12 муниципальных округах региона и в Пскове. В Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах идёт определение кандидатов для участия в выборах депутатов Собраний депутатов первого созыва.

С помощью предварительного голосования партия определит и кандидата для участия в дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа по одномандатному избирательному округу № 3.

В муниципальных округах голосование проходит с 19 по 21 мая. Отдать свой голос за кандидата, который представит партию на ЕДГ-2025, могут избиратели, список которых был утверждён местными отделениями партии.

В Пскове предварительное голосование продлится с 19 по 25 мая, в нём могут участвовать верифицированные на pg.er.ru избиратели. В Пскове предстоит определить кандидата на дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу № 3. В Пскове избиратели могут зарегистрироваться для участия в электронном голосовании до 23 мая включительно.

Напомним, в Пскове пройдёт предварительное голосование ЕР по определению кандидата на мандат депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу № 3, который освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52 % голосов. В список кандидатов предварительного голосования для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатом в депутаты на дополнительные выборы депутата в Псковскую городскую Думу по избирательному округу № 3 вошли начальник юридической службы войсковой части, сторонник партии Дмитрий Альшевский, заместитель директора естественно-математического лицея № 20, сторонник партии Оксана Васильева, методист Псковского городского молодёжного центра, сторонник партии Юрий Затравкин, учитель школы №1, сторонник партии Елена Захарова, заместитель генерального директора строительной компании «ЕвроСол», член партии Антон Мороз.

Регистрация избирателей продлится до 23 мая, само голосование – до 25 мая.