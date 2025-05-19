Четыре года колонии получил иностранец за попытку провезти гашиш через границу в Псковской области

11:09, 19 мая 2025, ПАИ

Четыре года колонии получил 33-летний иностранец за попытку провезти гашиш через границу в Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

В сентябре 2024 года мужчина купил за границей гашиш массой около 170 граммов и положил его в грузовой кейс на мотоцикле. На этом мотоцикле он прибыл на таможенный пост МАПП «Убылинка» на границе Латвии и России, где наркотики обнаружили псковские таможенники.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мотоцикл, принадлежащий подсудимому, конфискован в доход государства.