Восемь медалей выиграли псковские каратисты на турнире в Белоруссии

12:35, 19 мая 2025, ПАИ

Восемь медалей выиграли псковские спортсмены на открытом турнире «Кубок партизан» по карате WKF, который прошёл в Витебской области 16 и 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации карате WKF Пскова.

В соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов, в том числе девять псковских каратистов.

Два золота на счету Лиана Ревазяна среди спортсменов до девяти лет в дисциплинах «ката» и «кумите». Кроме того, в кумите Мовсес Аветян занял первое место в возрасте 12-13 лет в весе до 55 килограммов.

Никита Ершов стал серебряным призёром в ката среди каратистов до девяти лет, а Иван Семёнов завоевал серебро в возрастной группе 10-11 лет в весе до 45 килограммов. Бронзу также выиграли Василиса Кугут, Ксения Кастыря и Варвара Денисова.

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