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Псковские тяжелоатлеты стали призёрами турнира в Новгородской области

Псковские тяжелоатлеты, воспитанники спортшколы «Надежда» стали призёрами межмуниципального турнира, который прошёл в посёлке Батецкий Новгородской области. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

Фото: спортшкола «Надежда»

Первое место среди девушек заняла псковичка Софья Яковлева.

У юношей серебро на счету Ивана Филиппова в весе до 33 килограммов, а также второе место занял Григорий Валуев в весе до 55 килограммов.

В весовой категории до 33 килограммов бронзу завоевал Лев Гомцян, а Юсуф Саидов занял третье место в весе до 55 килограммов.

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