Спортсменки Псковской области выиграли золото в заключительный день «Майской регаты»

13:12, 19 мая 2025, ПАИ

Спортсменки Псковской области выиграли золото в заключительный день всероссийских соревнований «Майская регата», которые прошли в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.

Девушки выиграли золото в составе парной четвёрки среди спортсменок до 19 лет. Победу одержал экипаж в составе Алисы Веселовой, Алёны Смоленцевой, Ксении Радионовой и Ульяны Фицай. Всего на секунду они опередили представительниц Московской области в финальном заезде. Замкнула тройку лидеров команда из Калининградской области.

По итогам состязаний на счету спортсменок Псковской области две награды. Ранее в первый день состязаний Веселова и Смоленцева стали бронзовыми призёрами среди парных двоек.

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