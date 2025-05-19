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Спортсменки Псковской области выиграли золото в заключительный день «Майской регаты»

Спортсменки Псковской области выиграли золото в заключительный день всероссийских соревнований «Майская регата», которые прошли в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.

Фото: Федерация гребного спорта России

Девушки выиграли золото в составе парной четвёрки среди спортсменок до 19 лет. Победу одержал экипаж в составе Алисы Веселовой, Алёны Смоленцевой, Ксении Радионовой и Ульяны Фицай. Всего на секунду они опередили представительниц Московской области в финальном заезде. Замкнула тройку лидеров команда из Калининградской области.

По итогам состязаний на счету спортсменок Псковской области две награды. Ранее в первый день состязаний Веселова и Смоленцева стали бронзовыми призёрами среди парных двоек.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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