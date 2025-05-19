Великолучане выиграли две бронзы на фестивале «Город на ладони» в Подмосковье

13:42, 19 мая 2025, ПАИ

Великолучане выиграли две бронзовые медали на фестивале «Город на ладони», который прошёл в Клину (Московская область). Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание в Великих Луках и не только».

Екатерина Ларикова заняла третье место на женском чемпионате России, который прошёл в рамках фестиваля. Чемпионкой России стала Виктория Аршава из Московской области, а на второй месте представительница Пермского края Елизавета Вертипрахова.

Кроме того, бронзой в общем зачёте кубка «Город на ладони» отметился Евгений Кравченко. Победителями стали представители Подмосковья Константин Козырев и Михаил Суворин.

Напомним, что в Великих Луках с 8 по 16 июня состоится 29-я Международная встреча воздухоплавателей.