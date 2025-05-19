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Великолучане выиграли две бронзы на фестивале «Город на ладони» в Подмосковье

Великолучане выиграли две бронзовые медали на фестивале «Город на ладони», который прошёл в Клину (Московская область). Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание в Великих Луках и не только».

Фото из Telegram-канала «Воздухоплавание в Великих Луках и не только»

Екатерина Ларикова заняла третье место на женском чемпионате России, который прошёл в рамках фестиваля. Чемпионкой России стала Виктория Аршава из Московской области, а на второй месте представительница Пермского края Елизавета Вертипрахова.

Кроме того, бронзой в общем зачёте кубка «Город на ладони» отметился Евгений Кравченко. Победителями стали представители Подмосковья Константин Козырев и Михаил Суворин.

Напомним, что в Великих Луках с 8 по 16 июня состоится 29-я Международная встреча воздухоплавателей.

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