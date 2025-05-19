Григорий Стороненков – о программе благоустройства: Не дядя решает, а сами жители Пскова

13:00, 19 мая 2025, ПАИ

Уникальность программы «Формирование комфортной городской среды» отметил в беседе с корреспондентом ПАИ депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков.

«У нас ежегодно от округа выдвигается один объект. Мы вначале определяем все общественные территории, которые хотим благоустраивать. И ежегодно мы проводим в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» внутреннее голосование, с каким объектом мы будем выходить на голосование. После того как у нас определяется один объект, мы выносим его на голосование и всем округом голосуем за один объект, стараемся, чтобы он прошёл», – рассказал он.

В этом году на голосование выдвинута зелёная зона между улицами Ижорского Батальона и Чудской в районе ДЭУ. «Зелёная территория неблагоустроенная, подтапливаемая, не используется никак. Туда зайти невозможно, потому что она достаточно низкая, заболоченная. Понятно, что суммы, которая выделяется в рамках ФКГС, недостаточно для благоустройства всей территории. Жители прекрасно знают, что в случае, если мы выиграем, будет устроена только часть, на которой мы сделаем дорожки, скамеечки поставим, небольшие уличные тренажёры, чтобы спортсмены, которые бегают вдоль улицы Чудской, занимались», – объяснил Григорий Стороненков.

По его словам, уникальность программы «Формирование комфортной городской среды» заключается в том, что житель принимает участие непосредственно своим голосом, своим мнением в выборе тех территорий, которые надо благоустраивать. «Принимает участие также в выборе вида благоустройства – что там именно будет сделано, что там удобнее сделать, не некий дядя решает, а решает сам житель. То есть его голос весомый, услышанный. Фактически, когда ты принимаешь участие в некоем творческом процессе, создании некой благоустроенной территории в непосредственной близости от твоего дома, – это всегда хорошо», – подчеркнул депутат.

Сейчас за благоустройство зелёной территории на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона уже проголосовали более 1,1 тысячи человек.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.