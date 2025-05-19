Отопительный сезон завершается в Дновском районе

12:46, 19 мая 2025, ПАИ

Отопительный сезон завершается в Дновском районе с сегодняшнего дня, сообщил глава района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

«Среднесуточные температуры стали устойчивее и позволили нам принять такое решение. Хочу поблагодарить всех работников Дновской теплоснабжающей организации и вообще всех, кто прилагал усилия для того, чтобы очередной отопительный сезон у нас прошёл без происшествий. Ваша работа подчас незаметна, но она очень важна! Спасибо вам за труд и самоотдачу! А впереди – большой этап работы по подготовке к новому отопительному сезону», – отметил он.