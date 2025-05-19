Как отличить инвестпроект от пирамиды: очередной выпуск «Копилки» вышел в эфир

12:53, 19 мая 2025, ПАИ

Программа «Копилка» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 19 мая. Гостем ведущего Андрея Федорова стал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Как не попасть в финансовую пирамиду? Как отличить инвестпроект от пирамиды? Когда реклама финансовых вложений должна напрячь? Мошеннические финансовые ресурсы растут как поганки: кто их уничтожает?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка». Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».