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Экономика

Как отличить инвестпроект от пирамиды: очередной выпуск «Копилки» вышел в эфир

Программа «Копилка» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 19 мая. Гостем ведущего Андрея Федорова стал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Александр Иванов и Андрей Федоров. Фото: ПАИ

Как не попасть в финансовую пирамиду? Как отличить инвестпроект от пирамиды? Когда реклама финансовых вложений должна напрячь? Мошеннические финансовые ресурсы растут как поганки: кто их уничтожает?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка». Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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