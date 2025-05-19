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Общество

Ушёл из жизни советский и российский хореограф Юрий Григорович

Ушёл из жизни российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович. Ему было 98 лет, сообщает ТАСС.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище и был принят в труппу Театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).

Мировую славу Григоровичу принесли его новаторские постановки: «Каменный цветок» (1957 год), «Легенда о любви» (1961 год), «Спартак» (1968 год). С 1964 по 1995 год он занимал пост главного балетмейстера Большого театра, создав золотой фонд советского балетного искусства.

После ухода из Большого театра Григорович продолжил активную творческую деятельность, ставил спектакли в ведущих театрах мира, возглавлял различные балетные труппы. С 2008 года являлся постоянным хореографом Большого театра.

Юрий Григорович был удостоен множества государственных наград, включая три ордена Ленина, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, являлся лауреатом Ленинской и государственных премий.

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