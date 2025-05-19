Не инвестировать деньги в компании без офисов, рекомендовал псковичам эксперт Банка России

13:49, 19 мая 2025, ПАИ

Почти 2 800 субъектов с признаками нелегальной деятельности выявил Банк России в первом квартале этого года. Это почти на 56 % больше, чем за такой же период 2024 года. За первый квартал по инициативе ЦБ было заблокировано более пяти тысяч мошеннических интернет-ресурсов. По материалам Банка России в первом квартале возбудили более 120 административных дел, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Больше половины из всех выявленных нелегальных организаций – финансовые пирамиды. Почти все они действовали в виде псевдоинвестиционных интернет-проектов, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. В большинстве таких схем предлагают вложить деньги в различные инвестиционные проекты и обещают фиксированную доходность в течение определённого срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надёжный продукт, как банковский вклад.

Чаще всего мошенники предлагали инвестировать в недвижимость, в том числе за рубежом, вложиться в криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары, бизнесы с быстрой окупаемостью менее распространенные варианты – например, псевдоинвестиции в бизнес по аренде пауэрбанков.

Все эти компании и проекты действовали через интернет, без офисов. Мошенники нацелены в основном на аудиторию, которая активно интересуется финансовой тематикой в соцсетях.

Что касается чёрных кредиторов, то в основном они выдавали займы под залог имущества, то есть занимались псевдоломбардной деятельностью. Информация о нелегальном кредитовании распространялась также на страницах в соцсетях и на платформах объявлений. Было выявлено и заблокировано более тысячи таких страниц.

«Есть очень простой способ проверки финансовой организации, – отметил Александр Иванов. – Нужно зайти на сайт Банка России в раздел «Проверить участника финансового рынка» и поискать компанию по названию и реквизитам – если она есть в соответствующем реестре, всё в порядке. В том же разделе можно найти «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» и поискать компанию в нём – если компания там есть, лучше держаться от неё подальше».

«Ни в коем случае не вкладывайте деньги в пирамиду! Организаторы пирамиды создают её не для того, чтобы её участники разбогатели. Зарабатывают на таких проектах только их создатели», – предупредил эксперт.