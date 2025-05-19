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Спорт

Подведены итоги Кубка Псковской области по фиджитал-спорту

Подведены итоги Кубка Псковской области по фиджитал-спорту, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Состязания прошли на площадке инженерно-экономического лицея 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации фиджитал-спорта Псковской области.

  • Подведены итоги Кубка Псковской области по фиджитал-спорту
    Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по фиджитал-спорту
    Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по фиджитал-спорту
    Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по фиджитал-спорту
    Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по фиджитал-спорту
    Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по фиджитал-спорту
    Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по фиджитал-спорту
    Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по фиджитал-спорту
    Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по фиджитал-спорту
    Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области

В двоеборье по тактической стрельбе (Counter-Strike 2 и «лазертаг») первое место заняла команда «Квейк», серебро на счету ART Gaming, а замкнул лидирующую тройку коллектив «Акела». В дисциплине «ритм-симулятор» (Just Dance) выиграла Владислава Волкова, второе место заняла Елизавета Иванова, с бронзой Дарья Дзявка. В футбольном двоеборье победил «Псков-фиджитал», ещё одно серебро выиграл коллектив ART Gaming, а «Лисы ИЭЛ» заняли третье место.

Победители турнира по двум дисциплинам войдут в состав сборной Псковской области по фиджитал-спорту. Команда, занявшее первое место в футбольном двоеборье, представит регион на отборочных соревнованиях к чемпионату России, которые состоятся в Великом Новгороде 25 мая.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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