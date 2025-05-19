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Общество

В авиамодельный спорт попасть несложно – руководитель великолукского авиамодельного клуба Кротов

15 человек входят в члены клуба авиамодельного спорта в Великих Луках. Об этом заявил руководитель регионального отделения авиамодельного спортивного клуба Андрей Кротов в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Скриншот с телеканала «Первый Псковский»

Из 15 человек всего шестеро – великолучане, а остальные из других регионов России.

«В авиамодельный спорт попасть несложно. Было бы желание, потому что любой, кто увлечён, может этим заниматься. Нужны, конечно, финансовые вложения, руки и желание. Раньше было проще. Многие вспоминают былые времена, когда были авиамодельные кружки, когда люди увлекались этим с детства. Сейчас сложнее, потому что вложений нет, а энтузиазм иссякаем», – отметил Андрей Кротов.

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