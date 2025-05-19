Почти 200 боеприпасов и более 40 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

14:33, 19 мая 2025, ПАИ

193 боеприпаса и 43 единицы оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 12 по 18 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 39 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 14 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.