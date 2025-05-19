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Общество

На бесплатную прогулку-экскурсию по Пскову приглашают молодёжь

23 мая Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь на прогулку по историческим местам Пскова. Её участники смогут разобраться в происхождении древних названий улиц и достопримечательностей.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Псков — один из древнейших русских городов, мощная средневековая порубежная крепость, и кажется, место для её постройки было выбрано идеально. Краеведческая прогулка «Топонимика Пскова» раскроет секреты происхождения названий улиц и особенностей ландшафта, повлиявших на застройку города», – отметила экскурсовод Марина Иванова.

Сбор группы назначен на 17:00 возле храма Космы и Дамиана с Примостья (улица Леона Поземского, 7). Продолжительность – около 1,5 часа. Экскурсия бесплатная, но для участия необходимо предварительно зарегистрироваться через сообщения группы духовно-нравственного направления в соцсети «ВКонтакте».

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