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Общество

Псковский курсант победила во всероссийском конкурсе

Курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Валерия Луганцева победила в XX Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Псковский курсант одержала победу в конкурсе с научной работой «Проблемы формирования законопослушного поведения граждан в условиях развития информационных технологий».

Валерия Луганцева награждена дипломом первой степени, а ее научный руководитель – начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Псковского филиала Университета ФСИН России Ольга Мельникова награждена дипломом и знаком отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов».

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев удостоен диплома за успехи, достигнутые представителями организации.

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