Псковский курсант победила во всероссийском конкурсе

16:15, 19 мая 2025, ПАИ

Курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Валерия Луганцева победила в XX Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Псковский курсант одержала победу в конкурсе с научной работой «Проблемы формирования законопослушного поведения граждан в условиях развития информационных технологий».

Валерия Луганцева награждена дипломом первой степени, а ее научный руководитель – начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Псковского филиала Университета ФСИН России Ольга Мельникова награждена дипломом и знаком отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов».

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев удостоен диплома за успехи, достигнутые представителями организации.