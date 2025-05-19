Музыку из кинофильмов исполнит духовой оркестр в Пскове
Концерт духового оркестра Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в концертном зале музыкального учреждения на улице Воеводы Шуйского, 2, в Пскове 21 мая. Мероприятие начнётся в 18:00, сообщили ПАИ организаторы.
Оркестр составляют студенты, преподаватели и выпускники колледжа искусств. Они исполнят музыку из популярных кинофильмов, а также произведения И. Штрауса, В. Фьорино, К. Брюно и других под руководством дирижёра Вадима Подмогаева.
Вход на мероприятие будет свободным, уточнили организаторы.
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