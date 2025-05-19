Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область предлагает маршруты, которые не успевают надоесть даже самым опытным туристам – эксперт

Псковская область демонстрирует устойчивый рост в туристической сфере, успешно удовлетворяя запросы современных путешественников, отметил исполнительный директор компании «Изборск парк» Дмитрий Блицын в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 19 мая.

Дмитрий Блицын. Фото: ПАИ

Туристы хотят «хлеба и зрелищ», поэтому в регионе активно работают над созданием новых уникальных маршрутов и туристических продуктов, благодаря чему туристы возвращаются сюда регулярно – в среднем каждые два-три года, отметил гость эфира.

Псковская область развивается в туризме в очень хорошем темпе, успевая предлагать свежие впечатления и нестандартные маршруты, которые не успевают надоесть даже самым опытным путешественникам. В регионе множество интересных мест, заслуживающих внимания, что делает его привлекательным для разных категорий туристов, подчеркнул Дмитрий Блицын.

Особое внимание в Псковской области уделяется малопосещаемым районам, заметил он. Превратить их в центры туристического притяжения – задача непростая, но благодаря планомерной и системной работе региональных властей и туристических организаций такие города, как Остров, уже заняли достойное место на туристической карте области. Сейчас аналогичные усилия направлены на развитие Себежа, чтобы и этот город стал популярным направлением для путешественников, заключил гость эфира.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 мая 2025

Активную борьбу за квалифицированный персонал в турсфере ведут в Псковской области – специалист
19 мая 2025

Псковская делегация примет участие в финале всероссийского чемпионата «Профессионалы»
19 мая 2025

Псковская область предлагает маршруты, которые не успевают надоесть даже самым опытным туристам – эксперт
19 мая 2025

Победителей детского конкурса «Безопасное колесо» определили в Пскове
19 мая 2025

Фестиваль детства пройдёт в Пскове 1 июня
19 мая 2025

Стартовал патриотический тур проекта «Рождённое Знамя на Псковской земле»
19 мая 2025

Горводоканал Пскова стал призёром всероссийской премии
19 мая 2025

Более 800 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...