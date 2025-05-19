Псковская область предлагает маршруты, которые не успевают надоесть даже самым опытным туристам – эксперт

19:29, 19 мая 2025, ПАИ

Псковская область демонстрирует устойчивый рост в туристической сфере, успешно удовлетворяя запросы современных путешественников, отметил исполнительный директор компании «Изборск парк» Дмитрий Блицын в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 19 мая.

Туристы хотят «хлеба и зрелищ», поэтому в регионе активно работают над созданием новых уникальных маршрутов и туристических продуктов, благодаря чему туристы возвращаются сюда регулярно – в среднем каждые два-три года, отметил гость эфира.

Псковская область развивается в туризме в очень хорошем темпе, успевая предлагать свежие впечатления и нестандартные маршруты, которые не успевают надоесть даже самым опытным путешественникам. В регионе множество интересных мест, заслуживающих внимания, что делает его привлекательным для разных категорий туристов, подчеркнул Дмитрий Блицын.

Особое внимание в Псковской области уделяется малопосещаемым районам, заметил он. Превратить их в центры туристического притяжения – задача непростая, но благодаря планомерной и системной работе региональных властей и туристических организаций такие города, как Остров, уже заняли достойное место на туристической карте области. Сейчас аналогичные усилия направлены на развитие Себежа, чтобы и этот город стал популярным направлением для путешественников, заключил гость эфира.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».