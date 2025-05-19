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Общество

Тысяча человек посетила мероприятия «Ночи музеев» в Псковском музее и его филиалах

Всероссийскую акцию, которая прошла 17 мая одновременно в Пскове и четырех филиалах в регионе, посетили около тысячи человек. Основные события развернулись в самом сердце Псковского музея – в музейном дворике. Темой акции в этом году стали герои, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Здесь и далее фото пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Нет большего счастья в жизни, чем в такой день видеть вас здесь. Земной вам поклон и огромное спасибо. Псков невозможно представить без музея, ведь здесь хранится наш генетический код, здесь хранится то, что делает нас россиянами, здесь происходят важные и нужные вещи. Героический Псков достоин хорошего, интересного музея. Мы вас всегда ждем и мы всегда вам рады! – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Также в рамках открытия акции для гостей выступил обладатель глубокого баса, оперный певец из Москвы Никита Филаретов. Лауреат международных и всероссийских конкурсов исполнил песни военных и советских лет. Изящным дополнением торжественной части стали участницы студии классического танца «Щелкунчик», которые исполнили несколько танцевальных номеров.

Далее программа продолжилась в выставочных залах Псковского музея. Специально к проведению акции «Ночь музеев» были разработаны тематические мини-экскурсии, позволившие за один вечер совершить путешествие по эпохам и познакомиться с их героями. Работало сразу 12 площадок в Поганкиных палатах, картинной галерее, главном здании музея.

Параллельно с экскурсионными сеансами в музейном дворике для гостей были подготовлены интерактивные пространства: «Дружина князя Довмонта», «Лагерь воеводы Шуйского», «Петровские потехи», «Псковский купец – удалец и молодец», «Науки юношей питают», «Гроза 12-го года», «Дорогому другу привет», «Геройский Енисейский полк», «Партизанскими тропами», «К новым победам в труде стремись», «Аллея героев СВО».

На протяжении всей акции в музейном дворике можно было подкрепиться у партнеров акции. Завершился вечер розыгрышем сувенирной продукции. Нескольким счастливчикам достался брендовый шопер, открытки, стикеры для телефона и значок. Финальным аккордом стал концерт группы Radio band.

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Тысяча человек посетила мероприятия «Ночи музеев» в Псковском музее и его филиалах

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