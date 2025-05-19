Грозы обрушатся на Псковскую область
Грозы ожидаются на юго-востоке Псковской области в ближайшие часы сегодня, 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«В ближайшие два часа по юго-востоку Псковской области ожидаются грозы», – предупреждают псковичей.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.
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