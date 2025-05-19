Грозы обрушатся на Псковскую область

16:52, 19 мая 2025, ПАИ

Грозы ожидаются на юго-востоке Псковской области в ближайшие часы сегодня, 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«В ближайшие два часа по юго-востоку Псковской области ожидаются грозы», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.