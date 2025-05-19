Горводоканал Пскова стал призёром всероссийской премии

17:27, 19 мая 2025, ПАИ

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» вошло в состав победителей V Всероссийской межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства 2024 года в номинации «Чистая вода». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Церемония награждения победителей прошла в Москве. Предприятие представила финансовый директор горводоканала Анжелика Лясина. Организатором мероприятия выступил Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ при поддержке Минстроя России, партии «Единая Россия», Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения, Федерального проекта «Школа ЖКХ», Союза предприятий городского хозяйства.

Номинация «Чистая вода» была направлена на выявление передовых российских практик по добыче и поставке чистой воды потребителям, а также мероприятий по применению современных систем контроля за состоянием систем водоснабжения.

Горводоканал представил на конкурс результаты проекта, реализованного в 2024 году, по переходу предприятия к использованию гипохлорита натрия для обеззараживании воды вместо жидкого хлора. Комплекс мер, реализованных в Пскове, обеспечил повышенную безопасность процесса водоподготовки, так как гипохлорит натрия несопоставимо менее токсичен при транспортировке и хранении, его использование исключает риски утечек опасного газообразного хлора, требует менее сложной инфраструктуры (обычные резервуары вместо герметичных систем под давлением), упрощает дозирование благодаря стабильной химической форме, а также значительно снижает экологические риски.