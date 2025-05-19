Подведены итоги первого этапа открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3x3
Подведены итоги первого этапа седьмого открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3x3, который прошёл в Новоржеве 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
В соревнованиях участвовали 14 женских и 15 мужских команд. Всего более 110 участников из Великих Лук, Новоржева, Новосокольников, Локни, Острова и Пушкинских Гор.
В некоторых категориях была заявлена только одна команда, поэтому эти коллективы автоматически заняли первое место. Среди тех зачётов, где за победу боролись несколько коллективов, выиграли «Сельгафк» из Великих Лук, «Богатыри» из Новосокольников, великолукские «Экспресс 2010» у девушек и «Экспресс 2012» у юношей и девушек, а также «Спартак girls» из Великих Лук.
В зачёте городов и районов лидируют Великие Луки, на втором месте идут баскетболисты Локни, а замыкают лидирующую тройку Новосокольники.
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