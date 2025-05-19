Владимир Воробьёв вручил новым юнармейцам значки и книжки движения

17:39, 19 мая 2025, ПАИ

Торжественная церемония приема в юнармейцы учащихся псковских школ прошла сегодня в Кутузовском сквере Пскова. От имени депутатов Псковской городской Думы участников мероприятия поздравил заместитель председателя ПГД Владимир Воробьёв, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

«Помните, быть патриотом – это не просто слова, это поступки. Будьте достойными гражданами своей страны, гордитесь ее историей и культурой, помогайте тем, кто нуждается в вашей помощи», - подчеркнул он.

Также Владимир Воробьёв вручил юнармейские значки и юнармейские книжки новым участникам этого всероссийского военно-патриотического общественного движения.