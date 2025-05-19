Стартовал патриотический тур проекта «Рождённое Знамя на Псковской земле»

17:46, 19 мая 2025, ПАИ

Открытый диалог, приуроченный к старту первой патриотической поездки по региону в рамках проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле», прошёл в Доме молодёжи сегодня, 19 мая, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Во встрече приняла участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, представители программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», семьи участников СВО, а также студенты вузов России и Белоруссии.

Более 100 участников посетили регион в рамках программы «Больше, чем путешествие». Сейчас Псковская область вновь распахнула свои двери для туристического потока юных и амбициозных людей из России и Белоруссии. Он нацелен на то, чтобы все желающие увидели и поняли величину истории нашего края, подчеркнула в приветственном обращении Ольга Тимофеева.

Молодые люди из России и Белоруссии уже посетили Псковский кремль и Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. «Я в восторге и в ожидании того, что ждёт нас дальше. Описать эмоции сложно, Псков – древнейший город страны, находясь здесь, ты соприкасаешься с истоками своей Родины», – отметила участница тура, студентка Московского государственного педагогического университета Виктория Мурзинова.

В рамках проекта 2,5 тысячи студентов и курсантов из более чем 20 вузов двух стран отправятся в трёхдневный тур по Псковской области, где познакомятся с историческим наследием региона и военным подвигом его уроженцев, а также увидят достопримечательности региона, памятники и мемориалы, посвящённые героям Великой Отечественной войны. Например, монумент «Знамя Победы», где молодые люди осмотрят макет Рейхстага с водруженным на него Знаменем Победы и возложат цветы. Проект получил своё название в честь этого знаменательного эпизода войны: Знаменем Победы 1 мая 1945 года стало именно боевое знамя 150-й гвардейской стрелковой дивизии, которая родилась в боях за освобождение юга Псковской области.

Организатором проекта «Рождённое Знамя на Псковской земле» выступает Псковский центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области, соорганизатором – программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Инициатива приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.