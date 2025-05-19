Приём заявок на получение субсидий на развитие туринфраструктуры стартует в Псковской области 24 мая
Приём заявок на получение субсидий на развитие туристской инфраструктуры стартует в Псковской области 24 мая, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Субсидию предоставляют в целях финансового обеспечения затрат на реализацию одного из следующих направлений:
- создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры;
- создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов;
- создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивного туризма.
Заявки можно будет подать с помощью портала предоставления мер финансовой государственной поддержки.
Подробную информацию об отборе можно узнать на официальном сайте комитета по туризму Псковской области.
Активную борьбу за квалифицированный персонал в турсфере ведут в Псковской области – специалист
Псковская область предлагает маршруты, которые не успевают надоесть даже самым опытным туристам – эксперт