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Общество

Приём заявок на получение субсидий на развитие туринфраструктуры стартует в Псковской области 24 мая

Приём заявок на получение субсидий на развитие туристской инфраструктуры стартует в Псковской области 24 мая, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Субсидию предоставляют в целях финансового обеспечения затрат на реализацию одного из следующих направлений:

  • создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры;
  • создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов;
  • создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивного туризма.

Заявки можно будет подать с помощью портала предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Подробную информацию об отборе можно узнать на официальном сайте комитета по туризму Псковской области.

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