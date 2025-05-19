Приём заявок на получение субсидий на развитие туринфраструктуры стартует в Псковской области 24 мая

19:13, 19 мая 2025, ПАИ

Приём заявок на получение субсидий на развитие туристской инфраструктуры стартует в Псковской области 24 мая, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Субсидию предоставляют в целях финансового обеспечения затрат на реализацию одного из следующих направлений:

создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры;

создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов;

создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивного туризма.

Заявки можно будет подать с помощью портала предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Подробную информацию об отборе можно узнать на официальном сайте комитета по туризму Псковской области.