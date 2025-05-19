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Происшествия

Задержан пскович, применивший насилие в отношении сотрудника ДПС

Мужчину, применившего насилие в отношении сотрудника ДПС, задержали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 36-летнего псковича. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, вечером 11 мая подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения передвигался на автомобиле по улицам Пскова. Когда он заметил, что за ним едет машина ДПС, свернул на автомойку и пересел с водительского сиденья. Мужчина также не стал проходить освидетельствование и применил насилие в отношении старшего инспектора ДПС УМВД России по Пскову.

Псковича задержали, в его квартире уже провели обыск. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения.

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