Задержан пскович, применивший насилие в отношении сотрудника ДПС
Мужчину, применившего насилие в отношении сотрудника ДПС, задержали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 36-летнего псковича. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, вечером 11 мая подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения передвигался на автомобиле по улицам Пскова. Когда он заметил, что за ним едет машина ДПС, свернул на автомойку и пересел с водительского сиденья. Мужчина также не стал проходить освидетельствование и применил насилие в отношении старшего инспектора ДПС УМВД России по Пскову.
Псковича задержали, в его квартире уже провели обыск. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения.