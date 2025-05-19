Храм и мастерская: как Каверинка учит детей любить книги

23:13, 19 мая 2025, ПАИ

Сколько читателей в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина? Почему в музей романа «Два капитана» приезжают со всего мира? Можно ли читать сидя на полу? Какая книга лучше – бумажная, электронная или аудио? На эти и другие вопросы ответила исполняющая обязанности директора областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабёнышева в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Чтение – лучшее учение

– Полина Валерьевна, все как один психологи, филологи и библиотекари твердят, что современные дети не хотят читать книги. У вас есть рецепт, как приохотить ребёнка к чтению?

– Каверинка проводит немало мероприятий для привлечения детей к чтению. Большой интерес вызывают интерактивные занятия. Например, у нас проходят мероприятия под названием «Страна выученных уроков» – внушительная серия тестов, интерактивных игр по школьной программе. Дети активно участвуют, очень много школьников уже прошли через наши квесты по литературе, русскому языку, математике, физике, химии, астрономии, биологии, истории. Интерактив сам по себе способен вызвать интерес к книге. Вот мы проводили в этом году Рождественский бал на тему Щелкунчика, и после этого мой девятилетний сын захотел узнать об этой истории больше – и книга о Щелкунчике стала первой, которую он прочёл от начала и до конца самостоятельно. И таких примеров масса. У нас очень живая группа в соцсети «ВКонтакте». Там свежая информация, можно записаться на мероприятие, посмотреть всю нашу афишу.

– И всё же нежелание детей читать – это правда или миф?

– Не могу точно сказать, ведь наша выборка будет не совсем верной, потому что в Каверинку в основном приходят читающие дети. Их много – в библиотеку записано более 9 000 человек, так что на самом деле читают много. Дети приходят и сами, и с родителями. Недавно открылся книжный клуб «Кенгурёнок» для детей от четырёх до шести лет, их родителей, бабушек и дедушек, где по выходным устраивают встречи с писателями, артистами и другими известными псковскими людьми. Они будут с детьми читать, общаться, обсуждать прочитанное, чтобы научить их воспринимать текст, а потом по прочитанному создавать своими руками иллюстрации или какие-то поделки. На первую встречу с нашей известной певицей Натальей Александровой пришли почти 50 человек. И родители, и дети остались очень довольны.

Смотрим в книгу

– На читателей какого возраста рассчитана библиотека имени В. А. Каверина?

– Мы обслуживаем детей и юношество – молодёжью у нас считаются люди до 35 лет, а также руководителей детского чтения, например библиотекарей школьных библиотек, родителей. А вообще можно сказать, что наша библиотека для всех, потому что на встречи и мастер-классы может прийти любой. Уже длительное время очень популярны лекции нашего псковского искусствоведа Тамары Шулаковой, и на них приходят совершенно не дети, а взрослые.

– Какие книги предпочитают современные юные читатели и советуете ли вы им, что взять почитать?

– Часто приходят за книгами из школьной программы, но невозможно сказать, что в остальной литературе у детей есть какие-то особые предпочтения. Популярны абсолютно любые направления, все книги находят своего читателя. Что касается советов, на то мы и библиотекари, чтобы следить за новинками. Мы сами много читаем, а также используем сайт Российской государственной детской библиотеки, которая регулярно выпускает отличные списки детской литературы, на них можно прекрасно опираться и не глядя рекомендовать из этого списка совершенно всё. Довольно часто ребёнок приходит и говорит: «Я прочитал вот такую книжку, можно мне что-то похожее?» И мы ему подбираем.

– Комиксы популярны среди детей и молодёжи?

– Однажды мы закупили комиксы, пытались их рекламировать и продвигать. Но почему-то у наших детей они не очень популярны, больше любят просто книжки читать. Может, в других библиотеках по-другому комиксы работают, но у нас так.

– Как часто пополняется книжный фонд современной литературы?

– Хотелось бы больше и чаще. Мы стараемся успевать за новинками, но комплектование – и наша собственная боль, и самая большая проблема в стране, которая касается всех библиотек. Хотя запросов от детей и родителей именно на современную литературу очень много.

– Какие авторы больше всего востребованы у псковских детей?

– Однозначно не ответить, но подозреваю, что кто-то из школьной программы. Пушкин, скорее всего. И сейчас очень популярен Каверин. У нас есть уникальный музей его романа «Два капитана», что для некоторых псковичей оказалось открытием.

Туристическая жемчужина

– Расскажите об экспозиции вашего музея.

– Музей открылся 23 года назад, к 100-летию писателя Вениамина Каверина, и раскрывает множество граней романа «Два капитана». Сейчас работа вышла за рамки только этого произведения, по сути, там появился центр, где проводится серьёзная исследовательская работа. В наш музей обращаются издатели, продюсеры, режиссёры – например, чтобы найти правопреемников, потомков Каверина. Через нас даже нашли друг друга и встретились родственники писателя.

Это уже точка притяжения всех, кто любит не только творчество Каверина, но и хорошую советскую классическую литературу. Каверин – литературный псевдоним Вениамина Александровича Зильбера, и экспозиция музея рассказывает о его семье, в которой росли шесть невероятно талантливых детей. Недавно состоялась встреча с одним из потомков семьи Зильберов, приезжал к нам Андрей Юрьевич, внучатый племянник Каверина. На пресс-конференции у него спросили: «Как вы думаете, почему все шесть человек из этой семьи многого добились в жизни, стали известными людьми?» Он ответил: «А почему в школе № 1 такие прекрасные выпускники: Тынянов, Брадис, Зильбер?.. Это не заслуга только семьи Каверина – было такое время и были такие учителя». И вся семья оставила неизгладимый след и на нашей Псковской земле, и в истории России. Экспозиция даёт много информации о прототипах романа – работники музея ведут исследовательскую работу в этом направлении и находят очень много всяких нюансов, на которые сразу и не обратишь внимания. Жизнь «Двух капитанов» после опубликования романа – фильмы, опера, мюзикл «Норд-Ост», и связанные с Кавериным места в нашем городе – памятник, муралы, кафе, памятная доска, школа № 1 – обо всём этом рассказывает музей. За полгода его посетило уже более трёх тысяч человек и количество посетителей всё время растёт. В основном это, естественно, туристы, ведь наш музей – уникальная туристическая жемчужина города и пользуется большой популярностью. На экскурсии приезжают не только наши люди, но из Китая, из Франции, не говоря уже о Белоруссии и близлежащих странах.

В русле времени

– Музей – только часть библиотеки, есть ещё выставочные и удобные читальные пространства. Можно взять книжечку, присесть на пол и почитать.

– Хотелось бы расширить эту зону, там не так много места. Но есть очень уютная веранда, где выставки в основном и проходят. Но главная задача любой библиотеки – популяризация книги и чтения. А так как мы библиотека Каверина, то стараемся, чтобы люди читали классическую русскую литературу. Есть и хорошая современная, но мы всё-таки за классическую, за лучшие образцы нашей литературы.

Тем не менее, мы должны действовать в русле времени, поэтому в нашей работе немало интерактива. Не то, чтобы прямо подстраиваемся под современных детей, а направляем, указываем верный путь. Стараемся говорить с ними на одном языке, чтобы им было интересно и понятно. Сейчас дети совершенно другие, совсем не такие, как были мы сами, не говоря уже о более старшем поколении. Мир и жизнь меняются и библиотека меняется тоже, оставаясь при этом неким храмом литературы, хранителем книг. И в основе наших мероприятий всегда лежит книга.

– Сохранилась ли традиция, когда на экскурсию в библиотеку приходят школы? Может быть, именно так формируется основной поток читателей Каверинки?

– Думаю, что да. Нужно сказать большое спасибо нашим инициативным учителям и родительским комитетам, от них очень многое зависит. И если тебя школа привела в библиотеку, тебе здесь очень понравилось, то ты приведёшь сюда своих родителей. Очень заметна новая тенденция: не взрослые ведут детей, а дети приводят своих родителей в музей, в библиотеку или ещё куда-то.

– Расскажите о вашем проекте «Освещённые окна».

– Это серия фильмов-интервью с молодыми, до 35 лет, людьми нашей области, которые чем-то профессионально увлечены, могут и хотят об этом рассказать другим. Это художники, музыканты, водители автобуса, спортсмены и многие другие, всех не перечислить. Проект о молодых талантливых людях нашей Псковской земли идёт уже третий год, мы рассматриваем жизнь молодёжи в самых разных аспектах, ищем интересных людей, у которых горят глаза, кто хочет что-то изменить к лучшему, приносить пользу.

Проблемы и мечты

– С какими трудностями сталкивается руководитель современной библиотеки?

– Самая большая трудность – обилие запросов сверху. А в принципе трудности стандартные для всех библиотек – недостаток книг и нехватка специализированных библиотечных работников. Зарабатывает библиотекарь не очень много, но зато работать у нас весело и интересно, молодые ребята приходят с удовольствием. Правда, они из других сфер, например, из филологической, а не профильные специалисты. Теперь же у нас нет библиотечного отделения, только заочное. И это проблема. В библиотечной деятельности есть своя специфика, быть библиотекарем не так просто, как кажется. Это особенный человек, который должен не знать всё на свете, а уметь искать достоверную информацию, отбрасывая все ненужные, недостоверные, неавторитетные источники.

– У вас есть профессиональная мечта?

– Нам нужно здание побольше, нужно расширить музей. Скопилось очень много экспонатов, которые хочется выставить, а негде, нет у нас места. Книг хочется побольше, и, конечно, читателей.

– Если у меня есть книги в хорошем состоянии, могу ли я отдать их библиотеке?

– Да, совершенно спокойно. Если они не пригодятся нам самим, то мы их отвезём в районы. Каждый месяц ездим в «Культурные выходные» по всем районам области и в том числе привозим им книги.

– Как вы относитесь к электронным книгам?

– Ничего страшного в том, что человек читает электронную книгу, совершенно не вижу. Главное, чтобы читал – всё равно, в каком виде. То же касается аудиокниг. Это просто другой формат, книга остаётся книгой в любом виде.

– Что такое «медленное чтение»?

– Новое модное направление, практикуется в Москве, в Санкт-Петербурге. Собирается группа людей и продолжительное время читают одну книгу: два часа сегодня, два часа завтра и так далее.