Двоих человек госпитализировали после опрокидывания машины в Печорском округе
Автомобиль Renault под управлением 47-летнего водителя съехал в кювет и перевернулся. Авария произошла у деревни Изборск в Печорском округе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадали водитель и пассажир, их госпитализировала бригада скорой помощи.
На месте работают сотрудники ГАИ и пожарные. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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