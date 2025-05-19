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Происшествия

Двоих человек госпитализировали после опрокидывания машины в Печорском округе

Автомобиль Renault под управлением 47-летнего водителя съехал в кювет и перевернулся. Авария произошла у деревни Изборск в Печорском округе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Авария в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Печорском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадали водитель и пассажир, их госпитализировала бригада скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ и пожарные. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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