Двоих человек госпитализировали после опрокидывания машины в Печорском округе

23:19, 19 мая 2025, ПАИ

Автомобиль Renault под управлением 47-летнего водителя съехал в кювет и перевернулся. Авария произошла у деревни Изборск в Печорском округе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадали водитель и пассажир, их госпитализировала бригада скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ и пожарные. Обстоятельства произошедшего выясняются.