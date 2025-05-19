Как помочь ребёнку расслабиться в стрессовой ситуации: советы астролога

23:57, 19 мая 2025, ПАИ

Как преодолеть экзаменационный стресс? Свой рецепт расслабления предлагает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Сегодня поговорим о том, как помочь ребёнку расслабиться в непростой или стрессовой ситуации. На тему этого поста меня натолкнула подруга, у которой сын учится в выпускном классе – ему предстоит сдача ЕГЭ. Подруга тоже занимается астрологией, и она рассказала, что старается расслабить сына, учитывая его Луну в Раке: чаще обнимает, балует сладостями.

Луна отвечает за все наши базовые настройки, привычки, автоматизм – за всё, что принято обозначать термином «бессознательное», за чувство безопасности и комфорта. И чтобы качественно расслабиться, в первую очередь нужно ориентироваться именно на Луну.

Для начала нам нужно определить, в каком знаке Луна у вашего ребёнка. Напоминаю, что знак Луны не равен знаку Солнца. Когда мы говорим «я по гороскопу Овен» или «я родился под созвездием Льва», мы подразумеваем именно солнечный знак. При этом лунный знак может быть любым из двенадцати. К примеру, человек, родившийся сегодня, 19 мая 2025 года, будет иметь Солнце в Близнецах, а Луну – в Водолее.

Построить гороскоп можно легко и быстро в любом бесплатном астропроцессоре, коих очень много в интернете. Введите в любом поисковике фразу «построить натальную карту с расшифровкой» – и вам выпадет множество ссылок. Переходите [следует всегда переходить только по известным и проверенным ссылкам, а также пользоваться антивирусами. – Прим. ред.], вводите данные (дату, место, время рождения) в появившейся форме [личные данные, даже такие, как дата рождения, лучше всего вводить только на проверенных сайтах. Если есть сомнения, то лучше этого не делать. – Прим. ред.], потом читайте описание. Там обязательно среди прочих характеристик будет и знак Луны.

Итак:

– Луна в Овне. Расслабиться помогают физическая активность, переключение внимания, спорт, подвижные игры, физическая работа. Также хорошо работают пение или танцы. Выпускать пар помогает именно сброс напряжения через тело. Если накрывает волна паники прямо во время экзамена, можно попробовать рвать бумагу на мелкие кусочки или ломать карандаши;

– Луна в Тельце очень тактильная. Ей нужны поглаживания, объятия, массаж, вкусная еда, красивое и уютное пространство вокруг. Для человека с Луной в Тельце больше, чем для остальных, имеет значение чувство стабильности. Поэтому нужен предмет, который создаст ощущение опоры. Можно надеть на экзамен «счастливую» рубашку или взять с собой предмет, который выполняет функцию талисмана. Например, положить в карман монетку и, если будут накрывать негативные эмоции, покрутить её в руках;

– Луна в Близнецах. Расслабление приходит вместе со сменой картинки, с притоком свежей информации. В период подготовки к экзаменам обязательны прогулки, езда на велосипеде или роликах, развлекательное чтение или просмотр видео. Во время экзаменационного процесса, если стало очень тревожно, можно порисовать на бумаге, особенно лабиринты, спирали;

– Луна в Раке. Рекомендации, схожие с Луной в Тельце. Необходимы объятия, горячая еда (можно ребёнка подключать к процессу готовки), уютный плед и котики или другие домашние животные. Обязательно достаточно сна! Если ребёнок с Луной в Раке спит больше, чем обычно, – это первейший показатель, что он стрессует;

– Луна во Льве. Расслабление происходит через ощущения себя звездой, через привлечение внимания к своей персоне, нахождение в атмосфере праздника («Экзамен для меня всегда праздник, профессор» (с). Во время подготовки к экзаменам, не стоит забывать о развлечениях, зрелищных мероприятиях. На экзамен можно надеть что-то яркое, добавить необычный аксессуар, пусть даже, кроме вас, никто о нём не знает, например носки с забавным принтом. Если накрывает паника во время экзамена, можно вспомнить ситуации собственного триумфа;

– Луна в Деве. Расслабляется в ситуациях, когда все предсказуемо и контролируемо. Во время подготовки нужен чёткий режим и график. Для расслабления – чтение, настольные игры, собирание пазлов, рукоделие. Лучше заранее проговорить, что может произойти во время экзамена и как реагировать в случае, если ситуация начала развиваться непредсказуемо. Во время экзамена можно порисовать абстракции, геометрические фигуры, соты;

– Луна в Весах. Чтобы расслабиться, нужна очень ровная, гармоничная, спокойная атмосфера. Готовиться к экзаменам можно вдвоём с близким другом. Любые излишества (много, громко, чрезмерно) больше, чем остальных, выбивают из колеи. Сбросить напряжение помогают походы в кино, театры, на шопинг. Во время экзамена избавиться от чрезмерного напряжения можно, мысленно представив перед собой радугу;

– Луна в Скорпионе одна из самых тревожных. Рекомендации схожи с Луной в Овне, только в разы интенсивнее. В список можно добавить просмотр ужастиков, игру в компьютерные стрелялки или поход в реальный тир. В период стресса можно увеличивать количество мясной пищи;

– Луна в Стрельце. Рекомендации будут схожими с Луной во Льве. В список для расслабления в период стресса можно добавить игру в теннис (лучше большой) или бадминтон, взаимодействие с крупными животными, например с лошадьми. Во время экзамена можно также рисовать вазы и круги и штриховать их разными цветами;

– Луна в Козероге. Такой Луне расслабиться сложнее всего. Рекомендации будут схожими в первую очередь с Луной в Деве, но можно взять и тельцовские и миксовать в удобных комбинациях. Плюс можно добавить занятия на скалодроме и пешие походы. На экзамене рисовать сетки, таблицы, мишени;

– Луна в Водолее. Расслабиться помогают любые командные занятия и игры, как спортивные, так и интеллектуальные. Рекомендации, схожие с Близнецами. Рисовать спирали;

– Луна в Рыбах. Хорошо расслабляют музыка, творчество, плавание, любые водные процедуры, нахождение на природе, массаж стоп. Если ребёнок очень сильно переживает перед экзаменом, можно дать лёгкое успокоительное, но, разумеется, после консультации с врачом. Рисовать сложные узоры. Можно мысленно пропеть любимую мелодию.

Надеюсь, не нужно напоминать, что любой ребёнок должен находиться в безопасности и принятии, иначе все эти рекомендации не имеют смысла.

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