Существенные изменения могут быть внесены в Конституцию РФ, заявил Пётр Толстой

08:44, 20 мая 2025, ПАИ

Существенные изменения могут быть внесены в будущем в Конституцию РФ. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой на Петербургском международном юридическом форуме. Об этом пишет ТАСС.

«Учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая конституция была написана, уверен, что эти изменения еще нам предстоят, и, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», - отметил парламентарий.

15 января 2020 года в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. 20 января глава государства внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. Документ предусматривал 206 поправок к 42 статьям основного закона, в числе которых были положение о приоритете российской конституции над решениями межгосударственных органов, значительные изменения полномочий президента, палат Федерального Собрания, Конституционного и Верховного судов и др.

11 марта закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. 13 марта документ поддержали законодательные собрания всех регионов России. 14 марта закон подписал президент РФ Владимир Путин. Глава государства своим указом назначил 1 июля датой общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. В голосовании приняли участие 74 114 217 граждан РФ (67,97%). За предложенные главой государства изменения в Конституцию РФ высказались 57 747 288 человек (77,92%), против - 15 761 978 (21,27%).

3 июля 2020 года Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками». 4 июля, после публикации обновленного основного закона, изменения Конституции РФ вступили в силу.