Всемирный день метрологии отмечается 20 мая

07:00, 20 мая 2025, ПАИ

Всемирный день метрологии ежегодно отмечается 20 мая с целью повысить осведомленность общества о том, что подразумевается под наукой об измерениях, сообщает calend.ru.

Метрология лежит в основе бесчисленных аспектов повседневной жизни каждого человека. Покупая что-то в магазине, используя GPS в машине для навигации, глотая таблетку, переходя мост или входя в здание, мы даже не задумываемся, что именно метрологи сделали это возможным.

Дата для праздника выбрана в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой Метрической конвенции, которая стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного метрологического пространства. На основе конвенции была создана межправительственная Международная организация мер и весов.

В 1875 году конвенцию подписали 17 стран, в числе которых была и Россия. Одним из инициаторов создания Международной организации мер и весов выступила Петербургская академия наук. В 1921 году в Метрическую конвенцию были внесены изменения, и сейчас она насчитывает более 60 государств-членов.

На основе Метрической конвенции было создано Международное бюро мер и весов — первая международная научно-исследовательская лаборатория — и установлены рамки для мирового сотрудничества и взаимодействия измерительных наук и, как следствие, применение достижений этих наук в промышленности, коммерческой деятельности и общественной жизни.

В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих излучений, электрического сопротивления.

Известно, что метрология зародилась в глубокой древности и в переводе означает «наука об измерениях». Метрология проникает во все науки и дисциплины, имеющие дело с измерениями, и является для них единой наукой. Основные понятия, которыми оперирует метрология, — это измерение, средство измерений, метрология, методики выполнения измерений.

Действительно, метрология, наука измерения, играет центральную роль в научных открытиях и инновациях, промышленном производстве и международной торговле, в улучшении качества жизни и в защите глобальной окружающей среды.

В России Всемирный день метрологии начали отмечать с 2004 года. А современная Метрологическая служба РФ представляет разветвленную сеть научно-исследовательских институтов, метрологических контрольно-испытательных и поверочных организаций, осуществляющих обеспечение измерений, разработку, производство, эксплуатацию многообразных технических устройств и другое.