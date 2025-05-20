Благотворительные сборы на личные карты предлагается запретить

09:07, 20 мая 2025, ПАИ

Ввести специальные благотворительные счета для сборов пожертвований предлагают депутаты, пишет газета «Известия».

Это позволит запретить сборы пожертвований на личные карты, заявила в рамках Петербургского международного юридического форума зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

«Очень сложно понять, действительно ли были потрачены денежные средства на оказание помощи или кто-то присвоил их. Очень сложно понять, какая часть собранных средств пошла на оказание помощи. Сегодня на форуме обсуждали прецеденты, когда частные лица собирали средства на лечение ребенка, а ребенку помог фонд «Круг добра». Поэтому здесь требуется очень деликатное регулирование. Нам нужно и обеспечить прозрачность, и не создать дополнительных барьеров для развития благотворительности», — отметила она.

Для решения проблемы в рамках рабочей группы при комитете Госдумы обсуждается внедрение ряда мер для создания системы прозрачности: обязательный сбор на отдельные благотворительные счета вместо личных карт, создание открытого реестра физических лиц — организаторов сборов с легкой регистрацией через «Госуслуги» и введение удобной и простой цифровой отчетности.