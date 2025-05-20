Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам

10:36, 20 мая 2025, ПАИ

Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам среди юниоров 2007 года рождения и моложе, которое прошло в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области

















В соревнованиях приняли участие 27 команд и всего 81 игрок из городов и округов области, спортклубов и образовательных организаций.

Среди округов первое место заняла команда Псковского округа, на втором месте – сборная Пыталовского округа, а замкнул тройку лидеров коллектив Пушкиногорского округа.

В групповом турнире, в котором могли принять участие не только юношеские сборные городов, но и спортклубы, выиграла псковская сборная. На втором месте – шахматисты второй сборной Пскова. Замкнула тройку лидеров команда спортклуба «Бригантина – Ледовый».

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