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Спорт

Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам

Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам среди юниоров 2007 года рождения и моложе, которое прошло в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

  • Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам
    Фото: Федерация шахмат Псковской области

В соревнованиях приняли участие 27 команд и всего 81 игрок из городов и округов области, спортклубов и образовательных организаций.

Среди округов первое место заняла команда Псковского округа, на втором месте – сборная Пыталовского округа, а замкнул тройку лидеров коллектив Пушкиногорского округа.

В групповом турнире, в котором могли принять участие не только юношеские сборные городов, но и спортклубы, выиграла псковская сборная. На втором месте – шахматисты второй сборной Пскова. Замкнула тройку лидеров команда спортклуба «Бригантина – Ледовый».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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