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Псковский каратист выиграл бронзу всероссийских соревнований

Пскович выиграл бронзу всероссийских соревнований по карате WKF «Кубок Милютина», которые прошли в Череповце 16 и 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации карате WKF Пскова.

На фото Алексей Буравлёв второй справа. Фото: Федерация карате WKF Пскова

По итогам состязаний Алексей Буравлёв занял третье место среди юношей 14-15 лет в весе до 70 килограммов. Он провёл четыре поединка и в трёх одержал победу. Отметим, что в этом турнире Буравлёв дебютировал в этой весовой категории.

Ранее пскович завоевал золото первенства Северо-Западного федерального округа, а также стал призёром всероссийских соревнований «Кубок АК Барс» и молодёжной премьер-лиги в ОАЭ.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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