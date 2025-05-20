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Общество

Ветераны СВО посетили с экскурсией Себеж и Ореховно

Ветераны специальной военной операции и их близкие побывали на экскурсии в Себежском районе и усадьбе «Ореховно». Об этом ПАИ сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Ветераны СВО посетили с экскурсией Себеж и Ореховно. Фото здесь и далее: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

В экскурсии приняли участие 40 человек из Великих Лук, Великолукского, Куньинского, Локнянского, Невельского и Новосокольнического районов.

В Себеже они посетили Замковую гору с остатками крепости XVI века, осмотрели храм Святой Троицы. Также участники экскурсии остановились у мемориала «Знамя Победы» в Идрице, осмотрели макет здания поверженного Рейхстага, узнали историю знамени.

В деревне Ореховно в Пустошкинском районе участники спецоперации осмотрели усадьбу - частный сад, созданный ландшафтным архитектором Александром Гривко в память о матери.

«Поездка в Себеж и Ореховно нам очень понравилась. Экскурсия получилась насыщенной и очень интересной», - поделилась Юлия Марунина из Новосокольников.

Вдова участника СВО из Великих Лук Евгения Игнатьева поблагодарила фонд «Защитники Отечества» и социальных координаторов в Великолукском районе за организацию поездки в Себеж. «Огромное спасибо вам за теплоту и внимание к нам», - сказала она.

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