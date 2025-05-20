Молебны в честь окончания учебного года пройдут в двух храмах Великих Лук
Молебны в честь окончания учебного года пройдут в двух храмах Великих Лук, сообщили ПАИ в администрации города.
21 мая в 12:00 богослужения начнутся в Свято-Вознесенском кафедральном соборе (улица Карла Либкнехта, 5в) и в храме Святителя Тихона, патриарха Московского (улица Гражданская, 18, к. 1).
На молебен приглашаются учащиеся, студенты, преподаватели и родители.
Масштабные изменения грядут на перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной – глава Пскова
Часть Пскова останется без горячей воды из-за реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского