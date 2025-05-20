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Общество

Молебны в честь окончания учебного года пройдут в двух храмах Великих Лук

Молебны в честь окончания учебного года пройдут в двух храмах Великих Лук, сообщили ПАИ в администрации города.

21 мая в 12:00 богослужения начнутся в Свято-Вознесенском кафедральном соборе (улица Карла Либкнехта, 5в) и в храме Святителя Тихона, патриарха Московского (улица Гражданская, 18, к. 1).

На молебен приглашаются учащиеся, студенты, преподаватели и родители.

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