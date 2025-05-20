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Общество

Число выявленных фальшивок сократилось в Псковской области

Количество выявленных поддельных купюр сократилось в Псковской области, сообщили ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Фото: ПАИ

К 1 апреля в регионе было выявлено девять фальшивых банкнот. Их количество снизилось – за аналогичный период прошлого года было обнаружено 12 поддельных банкнот.

При этом основная часть обнаруженных в регионе фальшивок – банкноты номиналом 5 000 рублей. Также из оборота были изъяты две поддельные тысячные банкноты. Кроме того, в регионе обнаружена одна фальшивка номиналом 100 долларов США.

«Практика показывает, что чаще всего мошенники подделывают банкноты крупных номиналов. В 2023 году Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 5 000 рублей, которая уже поступила в обращение в нашем регионе. Обновлённые банкноты содержат усиленный защитный комплекс. При этом банкноты старого образца остаются законным средством платежа и будут выходить из активного оборота постепенно, по мере износа и загрязнения», – рассказал заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

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