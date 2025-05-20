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Спорт

Стали известны победители чемпионата Псковской области по компьютерному спорту

Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту в индивидуальных дисциплинах. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации компьютерного спорта.

  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту
    Фото: Федерация компьютерного спорта Псковской области

В дисциплине «Стратегия в реальном времени» (StarCraft II) победу одержал Сергей Родионов, на втором месте – Вячеслав Дмитриев, а замкнул лидирующую тройку Максим Куркин. Дмитрий Немов выиграл в дисциплине «Файтинг» (Tekken 8), а второе и третье места заняли Марк Крупецкий и Марк Суховский. Сильнейшим в дисциплине «Симулятор дрон-рейсинга» (DCL – The Game) стал Егор Абабков, с серебром – Алексей Черныш, с бронзой – Севастьян Кочнев.

В соревновательных головоломках (Tetris) выиграл Георгий Воробьёв, на втором месте – Максим Лабутин, а на третьем – Алексей Филимонов.

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