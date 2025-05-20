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Спорт

Великолукские студенты выиграли медали Гран-при Тулы по велоспорту

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами Гран-при Тулы по велоспорту. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Фото: Федерация велоспорта России

Студент первого курса академии Никита Кирильцев, представляющий команду Minsk Cycling Club, одержал победу в мужском индивидуальном спринте. Серебро в этой же дисциплине завоевал магистрант второго курса Данила Бурлаков из команды «Мангазея – Московский спорт», бронзовую медаль - его одноклубник, студент ВЛГАФК Никита Калачник.

Кроме того, Кирильцев завоевал золото в кейрине, а Бурлаков стал серебряным призёром.

«Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем удачи в дальнейших соревнованиях», – отметили в пресс-службе учебного заведения.

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