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Происшествия

106 тысяч рублей заплатил осуждённый из Пустошки за сломанный электронный браслет

106 тысяч рублей заплатил осуждённый из Пустошки за сломанный электронный браслет - мобильное контрольное устройство (МКУ), сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В Пустошкинском районе осуждённый, обязанный носить МКУ, решил «починить» его самостоятельно, однако браслет вышел из строя, стоимость ремонта техники была оценена в 106 тысяч рублей.

Исполнительный документ о возмещении ущерба поступил в отделение судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов. Сотрудник ведомства оперативно арестовал счета 42-летнего нарушителя, и тот оперативно погасил всю сумму.

«Это наглядный пример, что попытки обойти контроль приводят только к дополнительным расходам, – прокомментировали в ведомстве. Мобильное контрольное устройство и электронный браслет – не украшение, а средство надзора. Ломать – себе дороже. Осуждённый, вероятно, ещё долго будет вспоминать этот дорогостоящий «эксперимент».

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