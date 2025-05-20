106 тысяч рублей заплатил осуждённый из Пустошки за сломанный электронный браслет

12:06, 20 мая 2025, ПАИ

106 тысяч рублей заплатил осуждённый из Пустошки за сломанный электронный браслет - мобильное контрольное устройство (МКУ), сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В Пустошкинском районе осуждённый, обязанный носить МКУ, решил «починить» его самостоятельно, однако браслет вышел из строя, стоимость ремонта техники была оценена в 106 тысяч рублей.

Исполнительный документ о возмещении ущерба поступил в отделение судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов. Сотрудник ведомства оперативно арестовал счета 42-летнего нарушителя, и тот оперативно погасил всю сумму.

«Это наглядный пример, что попытки обойти контроль приводят только к дополнительным расходам, – прокомментировали в ведомстве. Мобильное контрольное устройство и электронный браслет – не украшение, а средство надзора. Ломать – себе дороже. Осуждённый, вероятно, ещё долго будет вспоминать этот дорогостоящий «эксперимент».